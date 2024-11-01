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Снос нто

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2024
В Перми продолжают убирать незаконные торговые объекты
1 ноября, 09:15
В Перми демонтировали 12 незаконных торговых объектов
24 сентября, 12:43
Власти Перми продолжают убирать киоски, павильоны и другие объекты с улиц
За июль убрано 11 незаконных торговых объектов
5 августа, 12:08
Фотофакт. Вместо помещения для участкового в Верхней Курье установили павильон «Торты»
3 августа, 12:02
В Перми вновь заявляют о предстоящем сносе мини-рынка на улице Островского
В 2022 году здесь был снесен авторынок.
21 мая, 04:25
Автостоянка, палатка и киоск. В апреле в Перми демонтировали семь незаконных объектов
3 мая, 12:47
С начала февраля в Перми демонтировано 57 незаконных НТО
Добровольно предприниматели убрали 49 киосков и павильонов.
11 марта, 16:20
2023
В Перми власти пытаются расширить кладбище под захоронения бойцов СВО, убирая киоски
6 ноября 2023, 07:23
С начала года в Перми демонтировано более 600 незаконных киосков и павильонов
25 октября 2023, 08:19
В Пермском крае прокуратура защитила права владельцев НТО
14 октября 2023, 12:22
В сентябре в Свердловском районе Перми снесли незаконные гаражи, НТО и забор
25 сентября 2023, 14:39
За август в Перми принудительно демонтировали 66 незаконных вывесок
11 сентября 2023, 10:02
С начала года в Перми снесено более 400 незаконных павильонов и киосков
6 сентября 2023, 16:02
В Индустриальном районе Перми демонтировали 15 киосков и семь автостоянок
29 августа 2023, 12:57
Глава Ленинского района назвал адреса, где снесут 40 киосков
Конкретные сроки демонтажа чиновник не озвучил.
11 августа 2023, 03:22
На Комсомольском проспекте в Перми пропадут все киоски с мороженым и кофе
Это связано с законодательством об охране объектов культурного наследия.
4 августа 2023, 08:17
2022
В Чусовом лишь после вмешательства приставов был снесён незаконный остановочно-торговый павильон
Собственница строения решение суда не выполняла.
14 ноября 2022, 06:32
Власти Свердловского района добиваются сноса павильона у БЦ «Грин Плаза»
Власти Свердловского района добиваются сноса павильона у БЦ «Грин Плаза»
24 октября 2022, 04:47

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