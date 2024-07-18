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Собака

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Собаке, которую выпустила смертельно больная женщина, нашли новый дом
Екатерина из Уинского района приютила потеряшку Майну и нашла ей новых хозяев.
18 июля, 11:01
«Пожалуйста, не обижайте меня». Пермяки нашли собаку с запиской с просьбой о помощи
17 июля, 13:36
В Прикамье семилетний мальчик попал в больницу после нападения бульдога
Собаку выгуливали без намордника и поводка.
8 июля, 10:53
Пермские врачи рассказали о собаке, которая выпала из окна пятого этажа
Животное все еще нуждается в лечении.
20 апреля, 10:37
«Я не выкидывала ее». Владелица собаки, упавшей с окна в Прикамье, рассказал о ЧП
Женщина утверждает, что собака случайно соскользнула с рук.
4 апреля, 09:57
Пермские спасатели извлекли из лога пожилого пса Тюбика
11 марта, 12:41
Глава СК России поручил возбудить дело после нападения собаки на девочку в Перми
6 февраля, 08:00
Следователи проводят проверку по факту нападения собаки на девочку в Перми
5 февраля, 16:52
2022
В Пермском крае на мальчика на детской площадке напал ротвейлер. Хозяин собаки убежал
Жительница Соликамска опубликовала фотографии травм, которые причинила собака ребенку, обратилась к медикам и в полицию.
4 декабря 2022, 06:44

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