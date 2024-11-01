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Собаки

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Ноябрь
Муниципальный приют для собак в Перми обещают достроить до конца этого года
1 ноября, 02:39
Октябрь
Выгуливать собак или стать сотрудником. Пермский «Островок надежды» просит о помощи
25 октября, 16:08
В Перми закрылась кофейня, в которой работали собаки
25 октября, 06:12
Сентябрь
Институт ФСИН Перми отдает служебных собак в добрые руки
24 сентября, 02:54
Август
В Перми в День знаний пройдет осенний фестиваль на городской набережной
30 августа, 07:35
В Перми из ямы с водой спасли двух собак
12 августа, 08:44
Обнять роскошную собаку и помочь приютам. В Перми пройдет акция «Собака Обнимака»
6 августа, 11:02
Пермский фонд помощи животным обвиняют в том, что он воровал собак
2 августа, 07:56
Июль
Собаке, которую выпустила смертельно больная женщина, нашли новый дом
Екатерина из Уинского района приютила потеряшку Майну и нашла ей новых хозяев.
18 июля, 11:01
Пермяк-собачник устроил подтопление собачьей мочой квартиры снизу
Соседи отсудили у собаковладельца 100 тысяч рублей за ущерб здоровью.
9 июля, 12:25
Май
Хаски за миллион и американский бульдог. Самые дорогие собаки в Перми
23 мая, 13:36
Ветеринар рассказала о смертельной болезни собак, которую переносят клещи
21 мая, 05:16
Апрель
Лента приостановила закупку кормов для животных «Mars». Чем это грозит пермякам?
15 апреля, 06:03
«Даже двигаться не может, плачет!» В Пермском крае собаку выкинули из окна
Животное удалось спасти.
4 апреля, 08:27
Март
Собачникам Перми предложили выгуливать животных в городских лесах
9 марта, 12:57
Пермские приставы помогли найти хозяина Джонни Деппа
Животное вернулось к хозяину благодаря прохожему и приставам.
7 марта, 11:22
В прокуратуре разъяснили правила путешествий с животными в поездах
7 марта, 04:18
Февраль
В Перми 25 февраля пройдет благотворительная акция «Собака-обнимака»
25 февраля, 07:33
Новый приют для бездомных собак в Перми хотят построить в этом году
5 февраля, 11:32
Январь
Пермячка бросалась под машины для спасения от стаи собак
30 января, 09:10

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