Соболезнования

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Ноябрь
В Прикамье простятся с погибшим на СВО 28-летним Александром Пепеляевым
6 ноября, 04:05
Октябрь
В Прикамье 23 октября простятся с погибшим на СВО гранатометчиком из Нытвы
23 октября, 03:03
В Прикамье простятся с погибшим на СВО Сергеем Перевозчиковым
15 октября, 03:00
В Прикамье простятся с погибшим на СВО Андреем Шутемовым
13 октября, 07:15
Сентябрь
В Прикамье проходит прощание с погибшим на СВО Романом Харичковым из Березников
26 сентября, 08:09
Осталась дочь. В ходе СВО погиб уроженец Бардымского округа Альмир Шарипов
23 сентября, 03:10
В Прикамье простятся с погибшим на СВО 20-летним Данилом Шелунцовым
20 сентября, 03:32
В Прикамье простились с погибшим на СВО спустя месяц после контракта Баранцевым
13 сентября, 05:04
В ходе СВО погиб Василий Ярофеев из Добрянки
10 сентября, 02:52
На спецоперации погиб Денис Савченко из Березников
9 сентября, 04:32
В Прикамье простятся с погибшим на СВО Леонидом Деменевым
6 сентября, 08:27
На СВО погиб 33-летний уроженец Чусовского округа Роман Бухнер
4 сентября, 08:53
Август
В ходе СВО погиб уроженец Соликамского округа Андрей Обердофер
26 августа, 05:12
На СВО погиб пермский фельдшер скорой помощи Александр Коротаев
20 августа, 07:56
Остались жена и сын. В ходе СВО погиб 35-летний уроженец Чусовского округа
20 августа, 03:28
В ходе СВО погиб 21-летний наводчик штурмовой роты Олег Исаев из Чусового
19 августа, 10:30
В Осинском округе простятся с погибшим на СВО командиром отделения военной разведки
16 августа, 08:56
В Прикамье простились с погибшим на СВО Виталием Пепеляевым
13 августа, 05:22
В Прикамье простятся с погибшим на СВО Николаем Яковлевым
12 августа, 10:31
В Пермском крае простились с погибшим на СВО 32-летним Андреем Полюховичем
1 августа, 10:09

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