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Собственность

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Август
В центре Перми откроется второй магазин-кафетерий «Дом Демидовых»
31 августа, 04:44
Пермяки могут зарегистрировать объекты недвижимости в МФЦ или на сайте Росреестра
20 августа, 12:14
Новый закон позволит изымать дачные участки у владельцев. Как обезопасить землю?
15 августа, 11:09
Март
Участок Перми под «Трудовыми резервами» передадут в краевую собственность
16 марта, 13:02
Февраль
За минувший год более чем 2,6 тысячи пермяков воспользовались «гаражной амнистией»
19 февраля, 14:17
Декабрь 2023
Росимущество Прикамья хочет передать бомбоубежища местным властям
14 декабря 2023, 06:50
Суд снял ряд ограничений с «Метафракс Кемилакс»
6 декабря 2023, 07:08
Ноябрь 2023
Суд оставил пермский «39 арсенал» в руках государства
19 ноября 2023, 09:24

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