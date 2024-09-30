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Сочи

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2024
Стала известна причина задержки рейса из Сочи в Пермь
30 сентября, 05:40
Утонувшего в Сочи 12-летнего пермского школьника похоронят 6 августа
Тело погибшего привезут в Пермь сегодня.
4 августа, 05:44
В море около Сочи утонул 12-летний мальчик из Перми, уехавший на отдых с учительницей
Медики долгое время пытались вернуть мальчика к жизни, но, к несчастью, все попытки оказались тщетными.
2 августа, 14:05
Во время отдыха в Сочи утонул 12-летний мальчик из Перми
2 августа, 05:56
В зимнем расписании пермского аэропорта появились прямые рейсы в Сочи
27 июля, 06:20
Количество полетов из Перми в Сочи возрастет до 10 рейсов в неделю
20 июня, 08:04
Бросить все и уехать на море? Сколько стоит жилье на курортах в России и за рубежом
30 мая, 12:15
Копайгородский рассказал, как Сочи готовится встречать победный май
22 апреля, 10:15
Мэр Сочи Копайгородский принял участие в церемонии открытия новой школы
14 марта, 11:42
Следователи Сочи проверяют ЧП на соревнованиях, на которых была пермская лыжница
9 марта, 09:48
Этим летом пять авиакомпаний будут выполнять рейсы из Перми в Сочи
4 марта, 05:22
Пермяки не могут вернуться из Сочи из-за проливного дождя
6 февраля, 02:47
В отношении буйного пассажира в пермском аэропорту составили сразу три протокола
1 февраля, 13:46
В пермском аэропорту буйный пассажир едва не сорвал рейс в Сочи
1 февраля, 06:21
Мэр Сочи Копайгородский рассказал, как в Сочи отметят Год семьи
16 января, 13:05
2023
«Шторм века» унес жизни уже трех человек. Последствия буйства непогоды в Сочи и Крыму
Сильный ветер оставил без электричества почти 2 млн человек.
27 ноября 2023, 10:43
Мэр Сочи Копайгородский занял третье место в рейтинге градоначальников
28 сентября 2023, 12:21
В сентябре из Перми появятся дополнительные поезда в Адлер
11 сентября 2023, 08:33
Жительница Кунгура отсудила у администрации Сочи деньги за падение с обрыва
Кунгурячка оценила свои страдания в 300 тысяч рублей.
28 марта 2023, 12:26

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