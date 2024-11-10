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Сокол

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2024
Победа! Пермский хоккейный клуб «Молот» всухую обыграл «Сокол» из Красноярска
10 ноября 2024, 12:33
Группа высшего пилотажа «Стрижи» посетит авиафестиваль «Крылья Пармы»
«Крылья Пармы» пройдут 13 июля с 13:00 до 18:00 на аэродроме «Фролово»
3 июля 2024, 12:17
2017
Пермские истребители-перехватчики перебросили на авиабазу в Киргизии
Целью передислокации называется выполнение учебно-боевых задач по противовоздушной обороне вместе с подразделениями вооруженных сил Киргизии.
29 июля 2017, 05:34
Пермские истребители-перехватчики перебросили на авиабазу в Киргизии
Целью передислокации называется выполнение учебно-боевых задач по противовоздушной обороне вместе с подразделениями вооруженных сил Киргизии.
29 июля 2017, 05:34
2016
Объявлено вознаграждение! В Перми ведутся поиски улетевшего циркового сокола
Сейчас сотрудники цирка на машинах пытаются найти пернатого, за информацию о местонахождении сокола объявлена награда в 100 тыс. рублей.
5 мая 2016, 16:00
2014
«Молот-Прикамье» вышел на первое место в ВХЛ
Пермская команда выиграла в Красноярске.
11 октября 2014, 17:27
2013
В Перми аварийно сел боевой истребитель
Причиной аварийной посадки стал отказ одного из двигателей самолета.
18 февраля 2013, 07:07
Пермские летчики будут использовать новейшие боевые машины
Значительная часть летного состава авиагруппы авиационной базы «Сокол» уже прошла обучение эксплуатации МиГ-31 БМ.
26 января 2013, 06:02
2011
Фоторепортаж с места крушения МиГ-31
Комментарии очевидцев, версии причин катастрофы и фотографии с места событий в фоторепортаже Properm.ru.
6 сентября 2011, 11:31

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