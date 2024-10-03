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Сокращение персонала

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2024
В Перми ликвидируют филиал «Российской газеты»
Вместо него будет создан корпункт
3 октября 2024, 11:15
2023
В ПГНИУ планируют сократить и оптимизировать библиотекарей и юристов
Перемены в университете связаны с изменениями организационно-штатной структуры вуза.
26 октября 2023, 12:22
2015
Из-за кризиса на Пороховом заводе закроют одно из производств и сократят 500 человек
Гендиректор предприятия представил свой антикризисный план.
25 января 2015, 14:45
2014
«Камкабель» отправляет сотрудников в неоплачиваемый отпуск
22 декабря 2014, 12:36

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