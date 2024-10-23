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Соликамск

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Октябрь
В Соликамске 20-летний парень упал с девятого этажа
23 октября, 10:43
В Березниках провели рекультивацию бывшего полигона для химотходов
18 октября, 16:24
Четвертый день без воды сидят жители села Тохтуева в Прикамье
13 октября, 10:51
Сентябрь
Снова ЧП на сетях. В Соликамске без тепла и горячей воды остался целый микрорайон
28 сентября, 08:40
«Будем питать надежду». Власти обещают, что аварий на теплосетях в Соликамске этой зимой не будет
19 сентября, 10:49
Жительницу Соликамска осудили за нападение на дорожных полицейских
18 сентября, 04:35
Власти Соликамска хотят снести торговые павильоны в центре города
16 сентября, 05:35
Рекультивация свалки в Соликамске выполнена на 65%
10 сентября, 03:47
Соликамец дважды обокрал возлюбленную и продал ее вещей на 56 тысяч рублей
4 сентября, 05:12
Администрация Соликамска не смогла оспорить передачу бомбоубежищ городу
2 сентября, 11:34
Август
В Соликамске прошла приемку новая дорога по улице Мичурина
29 августа, 11:48
Пермь примет титульный боксерский поединок соликамца и австралийца на турнире Ural FC
29 августа, 07:44
Соликамец отправился в колонию после грабежа и избиения случайных знакомых
27 августа, 05:28
Приставы заставили соликамца заплатить штраф за контрабанду военных противогазов
26 августа, 06:20
В ходе СВО погиб уроженец Соликамского округа Андрей Обердофер
26 августа, 05:12
Ко Дню шахтера более 500 сотрудников «Уралкалия» отмечены наградами
23 августа, 10:30
Процесс банкротства «Белкомура» может завершиться этой осенью
22 августа, 12:10
В Прикамье завершается ликвидация свалки площадью 17 га
22 августа, 03:09
Экс-депутат пермского Заксобрания останется в колонии
21 августа, 12:56
В Соликамские депутаты единогласно избрали главу города
21 августа, 06:41

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