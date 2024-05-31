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Соликамская

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Спецпроект
Как обстоят дела со стройкой «Мотовилихинского шоссе»? Фоторепортаж
Работы по первом этапу строительства должны быть завершены к декабрю 2024 года.
По улице Соликамской в Перми ограничили движение транспорта
Здесь ведутся ремонтные работы на сети водоотведения.
4 апреля 2024, 10:22
2015
РЖД накажут за повреждение железнодорожного переезда на Соликамской
Железнодорожный гигант должен будет ответить за ненадлежащее обеспечение содержания переезда.
30 сентября 2015, 07:20
С 25 сентября будет закрыто движение на участках улиц 25 Октября и Соликамской
В период закрытия участков на них будут вестись ремонтные работы.
24 сентября 2015, 05:20
Реконструкция площади Восстания стартовала: с 10 марта закроется участок Соликамской
Участок от улицы Мостовой до улицы 1905 года будет закрыт до августа.
4 марта 2015, 06:26
Участок улицы Соликамской отремонтируют за 33 миллиона рублей
Сейчас на проезжей части наблюдаются продольные и поперечные трещины, выбоины.
16 февраля 2015, 05:45
2010
Максим Кис: развязку на Восстания переделаем в 2010 году
Администрация Перми намерена реорганизовать движение на перекрестке в конце 2010 - начале 2011 года.
2 сентября 2010, 08:07
Анатолий Маховиков намерен ужесточить требования к дорожникам
Сити-менеджер Перми предлагает штрафовать нерадивых подрядчиков.
31 августа 2010, 10:57
Кольца Восстания
Проект реконструкции площади Восстания, планируемый к реализации осенью 2010 года.
25 августа 2010, 11:06

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