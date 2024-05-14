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Соликамский Магниевый завод

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2024
Центробанк пытается обжаловать изъятие акций у миноритариев соликамского завода
14 мая, 04:23
В Перми суд принял жалобу крупнейшего миноритария Соликамского магниевого завода
6 мая, 13:21
Совет директоров пермского СМЗ возглавил замдиректора «Атомредметзолота»
17 апреля, 07:25
Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность национализацией акций миноритариев СМЗ
22 марта, 15:49
Акции «Соликамского магниевого завода» отберут у 2,3 тысяч миноритарных собственников
22 марта, 12:04
Суд ужесточил приговор бывшему директору Соликамского магниевого завода
12 марта, 07:07
Прокуратура требует ужесточить наказание экс-директору Соликамского магниевого завода
6 марта, 06:49
Суд отправил бывшего руководителя Соликамского магниевого завода в колонию
5 марта, 05:32
Прокуратура обжалует приговор экс-финдиректору «Соликамского магниевого завода»
7 января, 07:40
Экс-директор Соликамского магниевого завода пытается обжаловать приговор за растрату
5 января, 09:27
2023
Замдиректора по экономики и финансам СМЗ стал фигурантом дела о мошенничестве
Уголовное дело было возбуждено еще в 2022 году, но Джигкаева допросили только в феврале 2023 года.
10 февраля 2023, 12:35
Спецпроект
Испанские споры и растительные сыры. Самое интересное в арбитражном суде в январе
Январь выдался богатым на интересные арбитражные дела — все они рассматриваются с прошлого года и раньше. Близка к завершению процедура банкротства бывшего бенефициара «Экопромбанка» Владимира Нелюбина, другой совладелец банка Петр Кондрашев продолжает отстаивать права на владение акциями «Соликамского магниевого завода». Завершены в первой инстанции споры между испанским Amusement Logic, S.L. и подрядчиком строительства пермского зоопарка АО «РЖДстрой». Об этих и других знаковых процессах — в традиционном обзоре Properm.ru.
С экс-акционера «Соликамского магниевого завода» взыскали 250 миллионов рублей из-за незаконного займа
Бизнесмен оформил договор займа с бывшим гендиректором предприятия, который сейчас находится в СИЗО. Сам Пестриков находится в международном розыске.
27 января 2023, 07:25
Акции Соликамского магниевого завода передали госкорпорации «Росатом»
Указ президента с этим положением вступил в силу.
27 января 2023, 04:47
Бывший акционер Соликамского магниевого завода заявил о своем банкротстве
25 января 2023, 11:27
Новым гендиректором «Соликамского магниевого завода» стал топ-менеджер из дивизиона «Росатома»
Полномочия находящегося в СИЗО Артура Уртаева прекращены досрочно.
19 января 2023, 11:37
На Соликамском магниевом заводе переизбрали совет директоров
Российская Федерация в лице Росимущества получила в собственность 89,4% акций предприятия, которые были изъяты у группы миноритарных акционеров по решению суда.
16 января 2023, 11:25
2022
Суд отказался выпускать гендиректора Соликамского магниевого завода из СИЗО
Артур Уртаев был допрошен и задержан в начале июня.
21 декабря 2022, 10:33
За разговоры с фигурантами уголовного дела гендиректора Соликамского магниевого вернули в СИЗО
20 декабря 2022, 16:43
Суды передали под полный контроль государства Соликамский магниевый и Ловозерский ГОК
Теперь государство по решению судов в Перми, Екатеринбурге и Мурманске фактически взяло под контроль добычу и производство титана на «Соликамском магниевом заводе».
15 декабря 2022, 11:50

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