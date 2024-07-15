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Сорбент

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2024
В Прикамье вырос спрос на противогазы
Выручка пермского производителя противогазов за прошлый год увеличилась до 812,4 млн рублей.
15 июля 2024, 03:39
2011
В Перми произошел пожар на крупном производстве
На территории ОАО «Сорбент» произошло возгорание угольной пыли.
9 августа 2011, 03:33
2010
Пермь в заголовках: среда
Properm.ru представляет лучшие, по мнению редакции, заголовки новостей пяти главных событий среды, 8 сентября.
8 сентября 2010, 14:25
На "Сорбенте" сгорела угольная пыль
Пожарные тушили огонь в течение часа.
8 сентября 2010, 03:58

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