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Соревнования

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Ноябрь
В пермском ТРЦ заставят соревноваться младенцев
19 ноября, 11:17
Октябрь
В Кировском районе Перми построят новую трассу для лыжероллеров за 154 миллиона
13 октября, 05:31
Сентябрь
Участники Пермского марафона смогут бесплатно ходить в баню. Но есть исключение
3 сентября, 11:46
Июль
На Пермский марафон зарегистрировались свыше 10 тысяч участников
24 июля, 10:31
Из-за погоды в Пермском крае перенесли соревнования на воздушных шарах и фестиваль
24 июля, 08:58
Стали известны победители прошедшего в Перми Первенства России по триатлону
1 июля, 05:10
Июнь
Впервые в истории города в Перми пройдут ночной забег и велогонка
28 июня, 06:05
Рядом с ТРК «Семья» в Перми откроются центр воздушной акробатики и семейное кафе
26 июня, 11:12
Что не понравилось спортивным экспертам в Играх БРИКС в Казани? Разбор
25 июня, 04:58
Пермячка лидировала в женской гонке в экстремальном забеге «Царь горы» в Чайковском
5 июня, 04:49
Май
Талисманом Пермского марафона в этом году станет выдра
29 мая, 08:32
Депутата гордумы Плотникова хотят сделать почетным гражданином Перми
22 мая, 06:33
Апрель
Спортсменка из Краснокамска установила новый рекорд Прикамья по плаванию
17 апреля, 09:44
Март
Пермский баскетбольный клуб «Парма» пожертвует средства для пострадавших в «Крокусе»
26 марта, 12:30
Январь
Спортсмены Прикамья завоевали пять медалей на первенствах страны по лыжному двоеборью
31 января, 08:46
В Прикамье в феврале пройдет массовая гонка «Лыжня России-2024»
22 января, 06:23

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