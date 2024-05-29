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Сосновый бор

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2024
Власти объяснили гору мусора в парке аттракционов «Счастье есть»
За забором ограждении лежат белые мешки и части аттракционов.
29 мая 2024, 11:35
Хамам и кинотеатр. В Лукоморье нашли самый дорогой коттедж в Пермском крае
Сосновый бор, пляж и хамам. Трехэтажный коттедж и 22 сотки райского уголка находятся в Добрянском городском округе.
28 марта 2024, 10:42
2014
Посты ДПС на Камском и Чусовском мостах решили ликвидировать
Вместо стационарного поста в Камской долине будет круглосуточно дежурить наряд ГИБДД.
27 марта 2014, 11:34
2012
Спецпроект
Кольцо в Сосновом бору: смена приоритетов и первые итоги
Пермская дирекция дорожного движения поделилась с Properm.ru первыми результатами изменений в схеме движения на важной транспортной развязке.
В Перми на развязке в Сосновом бору изменится схема дорожного движения
Преимущество в движении будет отдано тем, кто едет по кольцу.
18 декабря 2012, 07:29
2011
Из пермского лагеря сбежал 13-летний мальчик
Розыск Анатолия Демьяненко продолжается уже несколько дней.
23 июля 2011, 09:04
2010
После столкновения c автобусом в Перми перевернулся грузовик
Виновником аварии стал водитель грузового автомобиля.
31 августа 2010, 07:15
Администрация Краснокамска предстанет в суде
за жестокое обращение с природой
27 августа 2010, 07:07

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