properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Соцфонд

Выбрать дату
Август 2024
В Соцфонде России рассказали, как самозанятым оформить единое пособие на детей
Самозанятые родители могут оформить единое пособие, если сумма их заработка больше двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ)
11 августа 2024, 07:23
Ноябрь 2023
Стало известно, куда пермские семьи тратят материнский капитал
Только в 46 прикамских семьях средства материнского капитала направлены на накопительную пенсию мамы.
26 ноября 2023, 06:24

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика