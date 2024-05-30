Социальная сеть

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Май
В Прикамье простятся с погибшим на СВО 43-летним Алексеем Можаниным
30 мая, 11:17
Апрель
Стало известно, чем завершились поиски пропавшего в марте 15-летнего подростка
16 апреля, 06:22
Екатерина Мизулина заинтересовалась избиением школьницы в одной из школ Прикамья
13 апреля, 12:29
Власти Чердынского района рассказали о гибели своего земляка
10 апреля, 10:02
«Не хочется верить!». Ушла из жизни глава пермского ФСПИ «Содействие» Нина Самарина
8 апреля, 11:15
Февраль
В Прикамье полиция задержали посыльного телефонных мошенников
28 февраля, 07:43
Декабрь 2023
Стала известна дата открытия резиденции Деда Мороза в Перми
11 декабря 2023, 13:05

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