Социальная защита

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Пансионат «Долголетие» в Протасах работал без лицензии и медиков среди персонала
1 ноября, 14:00
Октябрь
В Гремячинске осужденные отремонтировали пенсионерке баню
30 октября, 03:51
Спецпроект
«Мы сами вас боимся». Как живут пермские цыгане, которых власти вынуждают кочевать
В Челябинске на прошлой неделе прошел цыганский погром. Как живут ромы в Перми?
Июль
Как скажется прогрессивная шкала НДФЛ на населении? Отвечает эксперт пермского вуза
13 июля, 13:44

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