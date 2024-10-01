Социальные сети

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Октябрь
Пермяки жалуются на частые опоздания электричек
1 октября, 02:54
Сентябрь
Пермяки делятся фотографиями Пермского края перед Днем туризма
25 сентября, 11:21
Инопланетянина Алешеньку вернули в аномальную зону Пермского края
24 сентября, 09:12
Август
«Мир более хрупкий, чем может показаться». Пермские эксперты — о будущем Telegram
30 августа, 12:22
Пермский губернский оркестр возмутился выступлением фейкового коллектива
27 августа, 07:55
Пермяк собрал в лесу 180 литров лисичек. И даже рассказал где
19 августа, 07:27
В Перми фонтан перед зданием Театра-Театра затопил городские улицы
8 августа, 09:54
Пермякам заплатят 87 тысяч за испытание на их детях вакцины от COVID-19
7 августа, 02:55
В Очере 10 августа пройдет спортивный забег девушек на шпильках
6 августа, 11:01
Июль
Экс-омбудсмен Пермского края Павел Миков нашел новую работу
5 июля, 05:10
Девочки-подростки избили мальчика в Добрянке
4 июля, 08:44
Июнь
Прокуратура Пермского района организовала проверку по факту гибели ребенка в водоеме
23 июня, 06:59
В Перми в микрорайоне Вышка-2 сбили лося
15 июня, 06:02
Май
Видео. В сети появилось видео, на котором житель Перми бьет ребенка по лицу
27 мая, 11:26
Апрель
Фото. В МЧС Прикамья объяснили скопление пожарных машин у ТРЦ «iMall Эспланада»
30 апреля, 08:04
Видео. «Отрезаны от остального мира». В поселке Нижние Сержата в Прикамье размыло мост
22 апреля, 09:05
Пермский памятник «Дом Купчихи Барановой» передали под контроль краевого ГУФСИНа
16 апреля, 05:27
Март
Количество погибших в «Крокус Сити Холле» в ходе теракта достигло 82 человек
23 марта, 06:00
В Курске пермячку убил мужчина, с которым она познакомилась в социальной сети
21 марта, 05:18
В Пермском крае возбудили дело после издевательств над пенсионеркой в парикмахерской
11 марта, 06:27

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