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Соцсети

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В один день в Прикамье простятся сразу с двумя участниками спецоперации
30 сентября, 03:59
Из-за тренда в Tik-Tok в Исландии резко вырос спрос на огурцы
28 августа, 07:33
В Новокузнецке подростки сбросили шеринговый электросамокат в реку
27 августа, 08:32
В соцсетях появился фейк об открытии в Перми контактного зоопарка с жирафом
20 августа, 11:02
С 10 июня в Перми запустят автобус для подвоза жителей к станции Язовой
3 июня, 09:31
Пермяк оштрафован за комментарии в сети
22 мая, 14:27
Какой контент в соцсетях может привести к проблемам с законом?
Контент в интернете может развлекать, смешить, удивлять, в том числе неприятно, например крупными штрафами или даже уголовным преследованием.
9 февраля, 10:21
В 2024 году с муниципалитетов Пермского края могут списать 763 миллионов рублей
6 февраля, 12:01
Пермячка прошла в следующий этап телешоу «Голос», поразив Преснякова и Гагарину
Девушка выступила с песней «Sam Brown Stop».
2 февраля, 11:45
Мошенники представляются своим жертвам мэром одного из городов Прикамья
Вадим Лумпов уже предупредил пользователей своих соцсетей о мошеннической схеме
31 января, 12:44
Возбуждено уголовное дело по факту избиения подростка в Березниках
30 января, 08:28
Пассажиров поезда по ошибке высадили в глухом лесу под Пермью
23 января, 18:54
2023
Призывал к насилию в отношении полицейских. В Соликамске осудили блогера
14 декабря 2023, 13:52
Пермяк в соцсетях возбуждал ненависть и вражду
8 декабря 2023, 16:17
Пермская актриса Катерина Шпица снялась ню в образе Русалочки
8 декабря 2023, 14:18
Оказывает интимные услуги. В Соликамске мужчина оклеветал знакомую
23 ноября 2023, 13:48
В Перми на пенсионера возбудили уголовное дело за антисемитизм
За посты в соцсети мужчине грозит до пяти лет колонии.
9 ноября 2023, 15:59
Стало известно, что вызвало сообщения о «горящих цистернах» во Фролах под Пермью
На улице Весенняя загорелась печка, примыкающая к зданию сушилки.
20 сентября 2023, 10:22
Депутат из Тюмени уличил пермскую «Студвесну» в пропаганде нетрадиционных ценностей
Тимур Темуркаев считает, что «это просто недопустимо».
1 июня 2023, 08:24
2022
Жительница Красновишерска в соцсетях матерно обругала главу округа. Суд оштрафовал женщину
Чтобы не получить более суровое наказание, критик власти выплатила штраф.
21 ноября 2022, 06:18

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