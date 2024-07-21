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Сова

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2024
В Прикамье жители Совы останутся пока без нормальной дороги до деревни
21 июля 2024, 14:10
Была очень слабой. Умерла сова, спасенная в сугробе в Пермском крае
Птицу записали на рентген, но она не дожила до него.
24 февраля 2024, 06:30
В Перми на пожаре погибли известный фотохудожник Станислав Ожигов и его сын Ян
Информация об их гибели появились на личной странице Станислава во ВКонтакте.
12 февраля 2024, 11:56
2023
Пермяки заметили сову у лицея №10. Может ли она выжить в городе?
Горожане подумали, что к ним прилетела полярная сова.
15 сентября 2023, 05:11
2011
Автомобильный уик-энд с Properm.ru: 13, 14 и 15 мая
Запускаем 1000 воздушных шаров со Skoda, знакомимся с обновленным VW Passat и разнообразим досуг.
13 мая 2011, 07:01

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