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Совет по топонимике

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2024
В Перми две улицы могут получить имена героев Бородинской битвы
1 июля, 08:46
Сквер у ДК им. Калинина в Перми официально получил имя конструктора Полянского
Соответствующее решение приняли власти города.
16 мая, 06:38
Пермякам показали, как будет выглядеть памятник участникам СВО у Дома чекистов
Также согласован список персоналий, которым посвящены новые памятные плиты на Алее Доблести и Славы.
26 марта, 15:45
2023
Памятник разработчику «Урагана» и «Смерча» хотят установить в Перми
Мемориал предлагают поставить в сквере в Мотовилихе.
25 августа 2023, 09:26
Часть дороги Дружбы в Перми назовут в честь известного учёного-материаловеда
Автодороге предлагают присвоить имя академика Владимира Анциферова.
1 августа 2023, 13:04
В Перми рядом с «МиГом на взлёте» поставят памятник 12-летнему фрезеровщику
В годы Великой Отечественной Валя Кусакин был самым юным работником Пермского моторостроительного завода.
1 августа 2023, 05:28
2013
На месте знака «Орден Ленина» может появиться ситивизор
Окончательное решение о возможности переноса памятного знака будет принимать совет по топонимике.
19 августа 2013, 11:21
2012
Инициативная группа хочет переименовать улицу Плеханова в Биармскую
Процесс переименования может быть достаточно длительным.
6 марта 2012, 09:18
2011
Площадь Карла Маркса избежала переименования
Совет по топонимике при главе города Перми отклонил идею переименования площади Карла Маркса.
25 июня 2011, 03:10
В Перми переименовали две улицы
Площадь Карла Маркса может превратиться в площадь Европы.
30 мая 2011, 12:42

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