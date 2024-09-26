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Современное искусство

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2024
«А так бы выбросили или сожгли». В Перми скульптор создал «Железного мамонта» из скоб «Пермских ворот»
26 сентября, 11:07
Власти Перми намерены создать полноценный речной вокзал
11 сентября, 07:04
Музей PERMM анонсировал экскурсии по выставке «Art & Science: Открытые тела»
7 августа, 07:07
Пермяки продают частички снесенных «Пермских ворот» на «Авито»
21 июня, 07:48
Андрей Малахов посетил пермский музей PERMM
18 июня, 03:17
Видео. Пермские танцоры DS Crew выпустили видео под песню Ленни Кравица. Посмотрите на них!
Сейчас команда гастролирует с выступлениями по России.
2 мая, 06:41
Пермский коллектив DS Crew выпустил видео с танцем под песню Майкла Джексона
Видео набрало уже 17 тыс. просмотров.
10 апреля, 10:36
Музей современного искусства PERMM объявлен «Музеем года»
14 марта, 04:17
Пермский миллиардер подал в суд на музей современного искусства PERMM
13 февраля, 12:12
Новый зал для временных выставок откроется в музее современного искусства PERMM
13 февраля, 04:38
В Минкульте прокомментировали информацию о возможном сносе «Пермских ворот»
22 января, 07:09
Арт-объект «Пермские ворота» у станции Пермь II могут снести
22 января, 05:06
2023
Музей современного искусства PERMM награжден премией «Сделано в России — 2023»
1 декабря 2023, 04:44
Музей PERMM попал в шорт-лист премии «Сделано в России»
25 ноября 2023, 11:08
Спецпроект
«Будет уютно и вдохновляюще». Фоторепортаж с открытия музея PERMM в новом здании
Кураторы музея представили новые выставки, а пермяки оценили возможности нового пространства.
Музей PERMM завершил переезд в здание бывшего автосалона
Выставки откроются для посетителей 28 октября.
17 октября 2023, 09:28
«Пермские ворота» у Перми II снесут в следующем году
27 сентября 2023, 08:44
Стало известно предназначение загадочной 25-метровой башни на Парковом
20 сентября 2023, 09:09
Пермский ювелир Саламатин пытается зарегистрировать товарный знак «Братство кольца»
Пока неизвестно, что он собирается выпускать под этим брендом.
19 сентября 2023, 06:42
«Нет слов». В Перми появился составленный из кроссвордов арт-объект
29 августа 2023, 05:25

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