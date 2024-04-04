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Спартак

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2024
Спасшие людей в «Крокусе» подростки нанесли символический удар на матче «Спартака»
4 апреля, 02:39
2023
После реконструкции в Перми открылся манеж «Спартак»
Реконструкция объекта велась около двух лет.
7 декабря 2023, 02:58
В Перми обстреляли спортивный манеж «Спартак»
Следы от пуль заметы на 13 окнах.
25 августа 2023, 05:17
2014
Станислав Черчесов проведет переговоры со «Спартаком»
Ожидается, что главный тренер «Амкара» прилетит в Москву в понедельник.
22 марта 2014, 07:33

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