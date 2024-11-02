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Спасатели

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Октябрь
На пожаре в Березниках погиб мужчина
31 октября, 10:24
В филиале пермского краевого наркодиспансера загорелся матрас
14 октября, 06:42
В Прикамье горит частная база по хранению нефтепродуктов на площади 10 тыс. кв. м
4 октября, 02:53
Фото. Этой ночью в Прикамье дотла сгорели два дома
1 октября, 08:03
Сентябрь
В Перми произошел пожар на заводе «Камтэкс-Химпром»
30 сентября, 10:43
В Пермском крае возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек на пожаре
26 сентября, 04:26
Пермские спасатели с начала сентября приходили на помощь уже 30 раз
7 сентября, 06:27
В поселке Серебрянка Гайнского округа сработала пожарная тревога
2 сентября, 09:11
Август
В Кунгурском округе на реке Сылва пропал рыбак
26 августа, 04:48
В Кизеле спасатели достали из-под обломков взорвавшегося дома еще двоих котов
23 августа, 11:11
В реке Сылва обнаружили тело неизвестного мужчины
17 августа, 11:19
Пермские спасатели извлекли из Камы 13-летнего мальчика на деревянном плоту
Всего же за минувшую неделю в городе спасено 15 человек.
12 августа, 08:31
В Прикамье грибник неделю выживал на болотной кочке в компании медведя
Хищник загнал мужчину на воду и ждал, пока он ослабнет.
8 августа, 12:01
В Гремячинске на пожаре в психоневрологическом интернате спасены 16 человек
7 августа, 03:26
В Перми из реки Мулянка извлекли тело мужчины
5 августа, 04:32
В Кунгуре в реке Сылва было найдено тело утонувшего 43-летнего мужчины
2 августа, 11:16
Во время отдыха в Сочи утонул 12-летний мальчик из Перми
2 августа, 05:56
Июль
В Прикамье в лесу около села Неволино заблудился пожилой мужчина
30 июля, 08:45
Пермские спасатели вызволили из западни двух домашних питомцев
Кошка застряла в оконном проеме, а собака провалилась в колодец.
29 июля, 12:04
В Перми открылся центр по подготовке спасателей на воде
Генеральным директором спасательного центра стал Сергей Ваганов.
25 июля, 12:44

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