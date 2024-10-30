properm.ru
ГлавноеВсе новости

Спасение

Выбрать дату
2024
На пожаре в Губахе пострадал человек
30 октября, 08:17
Пермяк награжден медалью за спасение утопающего в бассейне БМ
24 октября, 04:41
В Перми на пожаре были спасены девять жильцов многоквартирного дома
27 сентября, 06:17
Четыре дня в лесу без еды и воды. В Прикамье нашли пропавшую пенсионерку
27 августа, 03:49
В Кизеле спасатели достали из-под обломков взорвавшегося дома еще двоих котов
23 августа, 11:11
Из-под завалов жилого дома в Кизеле спасли двух котов
22 августа, 11:53
В Гремячинске на пожаре в психоневрологическом интернате спасены 16 человек
7 августа, 03:26
Пермские спасатели вызволили из западни двух домашних питомцев
Кошка застряла в оконном проеме, а собака провалилась в колодец.
29 июля, 12:04
Из реки Сергинка в Прикамье извлекли тело еще одного мужчины
25 июля, 08:59
Фото. В Перми из-за зажженной свечи сгорела квартира
16 июля, 08:33
В Прикамье на пожаре был травмирован мужчина, спасший свою жену от огня
16 июля, 05:21
Фото. В Перми 22 июня на пожаре спасли мужчину
23 июня, 09:45
В Перми на улице Бахаревской пожарные спасли от огня мужчину
13 июня, 07:25
В Евпатории дотла сгорел зоопарк. Удалось спасти женщину и несколько животных
16 апреля, 09:32
Пермский баскетбольный клуб «PARMA» объявил о переносе матча с «Енисеем»
23 марта, 14:56
Вызвал пожарных и бросился в здание. Пермяк вынес трех человек из горящего дома
22 марта, 05:22
Пермские спасатели извлекли из лога пожилого пса Тюбика
11 марта, 12:41
В Свердловском районе Перми в открытый люк провалилась девочка
9 февраля, 12:48
2023
В Уинском округе мужчина вынес через окно из горящего дома пятилетнего мальчика
15 мая 2023, 06:05
2022
На пожаре в частном доме в Пермском крае спасли 45-летнего мужчину
Пожар произошел в частном доме в селе Ключи Суксунского округа. Деревянный дом загорелся днем.
20 ноября 2022, 06:30

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика