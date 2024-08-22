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Спасо-преображенский собор

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2024
А раньше можно было? В Спасо-Преображенском соборе запретили материться и выпивать
Посещение храма будет необходимо согласовывать с религиозной организацией-правообладателем.
22 августа 2024, 08:13
В центральной части Спасо-Преображенского собора впервые за 90 лет прошел молебен
В соборе начинаются масштабные реставрационные работы.
2 января 2024, 07:58
2023
Тайная комната открыта. Что нашли при обследовании здания Пермской галереи
В ходе обследования обнаружены давно заложенные дверные проемы, имевшие важное значение в соборе.
18 октября 2023, 11:06
2011
Пермской галерее пообещали дать пять лет на подготовку к переезду
Агентство по управлению Росимуществом официально объявило о передаче здания Спасо-преображенского собора в собственность Пермской епархии.
6 декабря 2011, 07:59
Спасо-Преображенский собор обзавелся золотым куполом с крестом
Работы по замене купола собора находятся на завершающей стадии.
4 декабря 2011, 10:49
Причиной пожара в здании галереи стало нарушение правил пожарной безопасности
Подрядная организация, занимающаяся реконструкцией купола, допустила нарушения при выполнении работ.
25 ноября 2011, 12:06
В Перми горит здание художественной галереи
Из купола Спасо-преображенского собора идет дым. Пожарные уже прибыли на место происшествия.
25 ноября 2011, 11:25
Спасо-Преображенский собор Перми остался без купола
Пермская епархия продолжает «работы по восстановлению исторического облика храма».
14 ноября 2011, 06:53

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