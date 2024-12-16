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Спектакль

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2024
Театр-Театр обменивает билеты на гоголевскую «Женитьбу» на лисью шкуру
16 декабря, 06:19
В Перми до конца года Театр-Театр запустит новую площадку в «Пирамиде»
Ранее власти Перми передали здание театру.
2 июля, 07:56
Фестиваль «Тайны горы Крестовой» откроет 29 июня мюзикл пермского Театра-Театра
21 мая, 03:33
Экс-худрук Чайковского театра, уволенный со скандалом, вернется на СВО после ранения
Из театра в Чайковском его уволили на фоне недовольства его работой актерами.
21 марта, 08:25
Пермский ТЮЗ отменил спектакль «Еврейское счастье» по пьесе Людмилы Улицкой
6 февраля, 05:33
2023
В Перми пройдет благотворительный спектакль в поддержку особенных детей
Собранные средства пойдут на развитие творческого потенциала коллектива.
22 декабря 2023, 11:00
Пермяков приглашают на документальный спектакль-диптих «Кузнецов. Фотоистория города»
Пермяков приглашают на документальный спектакль-диптих «Кузнецов. Фотоистория города»
15 ноября 2023, 16:03
2013
«Ромео и Джульетту» во второй раз покажут в «Каменном городе»
Второй год подряд на территории геологического памятника природы «Каменный город» состоится показ пьесы «Ромео и Джульетта». Спектакли пройдут: 6, 7, 13 и 14 июля.
4 июля 2013, 06:25
2011
Что можно посетить с ребенком на «Большой перемене»?
Фестиваль станет самым главным культурным событием наступившей недели.
25 апреля 2011, 08:29
Новый спектакль Театра-Театра обещает стать настоящей «игрой на нервах»
Следующая постановка Майкла Ханта в Перми продолжит тему репрессий в СССР.
31 января 2011, 09:48

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