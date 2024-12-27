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Специальная военная операция

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Декабрь 2024
На СВО погиб 37-летний гранатометчик Евгений Батуев из Косы
27 декабря 2024, 04:53
В Прикамье простились с младшим сержантом Сирином Дусаковым, погибшим на СВО
20 декабря 2024, 03:57
Ноябрь 2024
«Получил множественные осколочные ранения». Житель Прикамья погиб на СВО
29 ноября 2024, 04:21
Пермская компания не выплатила зарплату сотруднику, ушедшему на СВО
2 ноября 2024, 04:28
Октябрь 2024
Командир отделения противотанковых управляемых ракет из Прикамья погиб на СВО
У мужчины остались трое детей.
8 октября 2024, 06:52
В Бардымском округе простились с погибшим на СВО гранатометчиком Илдаром Имайкиным
Житель Прикамья погиб 7 марта 2024 года.
4 октября 2024, 09:15
Август 2024
В Пермском Политехе поделились итогами приемной кампании
Список поступивших был опубликован на сайте вуза 7 августа.
8 августа 2024, 11:40
Участник СВО и экс-депутат станет директором пермской школы
Какой именно — пока точно неизвестно.
2 августа 2024, 11:49
Июль 2024
На СВО погиб 40-летний контрактник из Ёгвы
26 июля 2024, 15:49
В Прикамье простятся с двумя погибшими на СВО из Лысьвы и Чердыни
О гибели земляков сообщили власти округов.
22 июля 2024, 03:46
В Пермском крае простились с погибшим на СВО отцом двоих детей
Альберту Рангулову было 42 года
10 июля 2024, 07:14
Май 2024
В ходе СВО погиб мобилизованный отец трех детей из Добрянки Александр Катаев
Прощание с погибшим пройдет 24 мая.
23 мая 2024, 08:58
Власти Куединского округа сообщили о гибели своего земляка Константина Кузьминых
Прощание с мужчиной прошло сегодня.
17 мая 2024, 11:44
В ходе СВО погиб наводчик из Нытвенского округа Сергей Ощепков
Церемония прощания с мужчиной прошла сегодня в Нытве.
10 мая 2024, 09:12
Бывший начальник УКС Прикамья Левинский спустя две недели на СВО получил ранение
Ранее мужчину осудили за взятку в размере 3 млн рублей и хищение около 353 млн рублей, выделенных на строительство нового зоопарка в Перми.
8 мая 2024, 08:41
Апрель 2024
Власти Чердынского района рассказали о гибели своего земляка
Мужчина погиб в ходе выполнения боевой задачи.
10 апреля 2024, 10:02
В этом году исполнилось бы 45. В Елово простятся с погибшим контрактником
Прощание с погибшим состоится 9 апреля.
8 апреля 2024, 08:02
Март 2024
В Прикамье 22 марта простились с погибшим на СВО Андреем Безденежных
Церемония прощания состоялась сегодня в 12:00 в Доме культуры.
22 марта 2024, 09:50
Февраль 2024
Пермяка осудили за кражу иконы и пожертвований для мобилизованных на СВО
Мужчина украл пожертвования еще осенью прошлого года.
24 февраля 2024, 11:21
Стало известно, сколько жителей Пермского края удалось вернуть из плена с начала СВО
Последний обмен военнопленными состоялся в конце января.
5 февраля 2024, 08:54

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