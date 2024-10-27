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Спецоперация

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Октябрь
В Прикамье до 1,5 миллионов рублей увеличили размер выплаты участникам СВО
27 октября, 05:56
В Прикамье простятся с погибшим на СВО Андреем Шутемовым
13 октября, 07:15
Сентябрь
В один день в Прикамье простятся сразу с двумя участниками спецоперации
30 сентября, 03:59
В ходе СВО погибли два уроженца Верещагинского округа
11 сентября, 05:26
На спецоперации погиб Денис Савченко из Березников
9 сентября, 04:32
В Прикамье простятся с погибшим на СВО Леонидом Деменевым
6 сентября, 08:27
На СВО погиб 33-летний уроженец Чусовского округа Роман Бухнер
4 сентября, 08:53
Июль
В Прикамье простятся с погибшим на СВО Александром Щуковым из Косинского округа
25 июля, 02:45
В ходе СВО погиб уроженец Ординского округа Прикамья Вадим Осетров
23 июля, 06:34
В Прикамье простятся с погибшим на СВО 39-летним жителем села Юксеево
22 июля, 10:50
В ходе спецоперации погиб Сергей Лыжин из Лысьвы
16 июля, 03:32
В ходе спецоперации 3 июня погиб 56-летний Владимир Пупырев из Звездного
13 июля, 07:55
В Пермском крае появилась комиссия по увековечиванию памяти погибших на СВО
13 июля, 07:39
В зоне СВО погиб уроженец Губахинского округа Валерий Карпов
4 июля, 06:03
На спецоперации погиб кавалер двух орденов Мужества из Прикамья Константин Благиных
3 июля, 03:03
Июнь
В ходе СВО погиб 24-летний уроженец Еловского округа Вячеслав Санников
23 июня, 07:32
В Прикамье простятся с погибшим на СВО 22-летним Кириллом Мосягиным
20 июня, 08:35
В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Евгением Шистеровым
19 июня, 03:44
В ходе СВО погиб 62-летний уроженец Кочевского округа Андрей Павленко
17 июня, 06:39
В Прикамье простились с погибшим на СВО Евгением Шайдуровым
7 июня, 03:29

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