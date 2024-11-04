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Спорт

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Ноябрь
«Парма» в концовке матча вырвала победу у МБА-МАИ
4 ноября, 04:18
ХК «Молот» уступил в последнем матче домашней серии
4 ноября, 03:19
Октябрь
ХК «Молот» одержал третью победу подряд под руководством нового главного тренера
31 октября, 04:51
«За игру не стыдно». «Амкар Пермь» вылетел из FONBET Кубка России
30 октября, 04:19
Фигуристы из Пермского края стали победителями этапа Гран При в Магнитогорске
28 октября, 04:57
«Парма» наконец победила в домашнем матче
27 октября, 16:38
В микрорайоне Краснова построят центр пляжных видов спорта с бассейном
26 октября, 10:13
Пермяков приглашают на ночные и семейные катания на коньках
25 октября, 16:43
Вторая победа подряд после серии поражений! «Молот» обыграл «Олимпию»
25 октября, 15:20
С 2025 года пермские дети-инвалиды смогут бесплатно заниматься спортом
24 октября, 03:40
Спецпроект
Дворцовые мечты, дворовые реалии
Депутаты пермской гордумы разошлись во взглядах на задачи развития массового спорта в краевом центре.
Пермские баскетболисты проигрывают третий матч подряд
23 октября, 17:15
Паралимпийский чемпион Евгений Торсунов представлен к госнаграде «Орден почета»
22 октября, 16:27
«Сыты по горло поражениями». «Молот» уверенно победил «Ижсталь» после череды неудач
21 октября, 02:58
Баскетболисты «Пармы» проиграли в тяжелом матче с ЦСКА
20 октября, 13:25
«Амкар Пермь» завершил сезон победой, но выйти в высший дивизион не смог
19 октября, 13:49
ХК «Молот» объявил, кто назначен главным тренером команды
19 октября, 09:43
Видео. Глава Прикамья презентовал Владимиру Путину спорткомплекс «Энергия»
18 октября, 03:03
После серии поражений и ухода главного тренера в «Молоте» продолжаются перестановки
17 октября, 10:09
Главные победы турнира Ural FC 8 в Перми достались российским спортсменам
17 октября, 09:02

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