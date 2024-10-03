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Спортхолл

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2024
Рядом со «Спортхоллом» на Парковом в Перми появятся офисы и кафе
Реконструкцию спорткомплекса на Парковом оценили в 168 миллионов.
3 октября 2024, 07:27
2014
«Виват» все же построит гипермаркет «Дельта» на Парковом
Истец, по заявлению которого на участок строительства были наложены обеспечительные меры, заявил ходатайство об отказе от заявленных требований.
21 августа 2014, 07:27
2010
Спецпроект Properm.ru: ТОП-10 фитнес-клубов Перми
Properm.ru представляет обзор лучших фитнес-клубов города.
26 ноября 2010, 08:45

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