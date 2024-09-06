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Спортивная площадка

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Сентябрь
Эдуард Соснин рассказал о предстоящем благоустройстве Мотовилихинского пруда в Перми
6 сентября, 10:28
Фото. В Перми открылись два новых сквера
4 сентября, 03:55
Июнь
В Перми отремонтируют первый модульный общественный центр
27 июня, 09:47
В Перми для гимназии № 5 установят спортивную площадку почти за 46 миллионов рублей
15 июня, 11:45
Январь
Ижевский девелопер планирует застроить территорию рынка на Крохалева в Перми
31 января, 12:07
Сентябрь 2023
В Прикамье пьяный мужчина угрожал расстрелом в школе
В Уральском задержали мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения, который ворвался в школу и грозился всех расстрелять, пишет портал 59.ру.
28 сентября 2023, 21:26

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