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Спортивная школа

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Июль 2024
Мама пермского подростка, погибшего на занятиях, просит не наказывать тренера
Мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть 12-летнего мальчика.
23 июля 2024, 12:33
В Перми тренера будут судить за смерть ребенка на занятиях
Мальчик погиб из-за того, что ему в голову попал кирпич.
22 июля 2024, 10:46
Март 2024
В Чусовской школе открыли «Парту Героя» в память о погибшем школьнике
В июле прошлого года Вадим Малышев ценой своей жизни спас девочку на реке Чусовой.
11 марта 2024, 13:44

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