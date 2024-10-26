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Спорткомплекс

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Октябрь
В микрорайоне Краснова построят центр пляжных видов спорта с бассейном
26 октября, 10:13
Видео. Глава Прикамья презентовал Владимиру Путину спорткомплекс «Энергия»
18 октября, 03:03
Сентябрь
Многофункциональный спортцентр в Мотовилихе могут открыть немного позже, чем обещали
16 сентября, 09:58
Июль
В Минспорта рассказали, почему сегодня не работает спорткомплекс «Энергия» в Перми
27 июля, 12:54
Спорткомплекс «Энергия» объявил об открытии для всех. Пермячка не смогла его посетить
27 июля, 12:03
В спорткомплексе «Олимпия-Пермь» скончалась пожилая женщина
16 июля, 05:20
Май
Прокуратура Перми выявила нарушения требований безопасности в крупном спорткомплексе
25 мая, 12:35
В Перми почти за девять миллионов рублей отремонтируют бассейны СК «Олимпия»
16 мая, 07:24
Март
В микрорайоне Городские горки установили зону КРТ. Что планируют власти
21 марта, 04:02
Участок Перми под «Трудовыми резервами» передадут в краевую собственность
16 марта, 13:02
В Перми открылся спорткомплекс «Энергия» стоимостью более 2 миллиардов рублей
В здании находится первый в городе специализированный зал для гандбола.
13 марта, 15:09
Январь
Спорткомплекс «Прикамье» в Закамске введут в эксплуатацию после ремонта в марте
Сейчас работы в СК на заключительном этапе.
19 января, 13:15

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