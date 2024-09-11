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Спортсмены

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Сентябрь
Из-за атаки БПЛА самолет с пермскими паралимпийцами сел в Шереметьево вместо Внуково
11 сентября, 03:27
Июль
Брутальные мужчины и бабушки. В Перми требуются актеры для молодежной комедии
31 июля, 10:44
Март
«У нас танки были в городе, танцы не останавливали». Танцоров не пускали из «Крокуса»
23 марта, 13:28
В Краснодарском крае 14 лыжниц не добрались до финиша из-за завала. Там была пермячка
С дистанции сошли 14 спортсменок.
8 марта, 10:36
Январь
Спортсмены Прикамья завоевали пять медалей на первенствах страны по лыжному двоеборью
31 января, 08:46

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