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Среднее образование

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2025
Пермская школьница рассказала Екатерине Мизулиной про неработающий ЭПОС
3 февраля, 06:08
2024
На «Технопроме 2024» обсудили программу научно-технического развития Прикамья
Краевые власти делают упор на технологическое развитие и кадровый потенциал Прикамья.
30 августа 2024, 09:37
Какие профессии в колледжах и техникумах Прикамья выбирают чаще, и почему это модно
В колледжах растет число бюджетных мест. По статистике, увеличивается и спрос на рабочие профессии, которые были совсем не в моде в 2010-х.
13 июня 2024, 07:57
В Пермском крае количество студентов колледжей выросло на 5 тыс. человек за 5 лет
Как сообщили Properm.ru в министерстве образования Пермского края, в колледжах региона растет конкурс и число студентов.
2 июня 2024, 11:08
После публикации Properm.ru Минобр передумал расселять корпус колледжа «Оникс»
Корпус на Сысольской не будет расселен по другим учебным учреждениям.
26 апреля 2024, 09:25
Стало известно, кто возглавит новую школу «Флагман» в микрорайоне Данилиха в Перми
Учебное заведение рассчитано на 1050 мест.
6 января 2024, 09:23
2023
Директор пермского лицея вошёл в десятку лучших управленцев образования страны
Анатолий Чепурин пять лет руководит пермским лицеем №2.
3 декабря 2023, 04:45
Владимир Путин присвоил пермскому директору школы почётное звание
Екатерина Охотникова возглавляет пермскую школу №146
24 ноября 2023, 14:18
«Никого мыть пол не заставят». Министр образования Прикамья рассказала о трудовом воспитании в школах
Госдума приняла поправки, которые закрепили в обязанностях учащихся общественно полезный труд.
10 августа 2023, 07:32

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