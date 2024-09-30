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Срочники

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2024
В Генштабе рассказали, отправят ли срочников на СВО
Осенний призыв начнется 1 октября.
30 сентября 2024, 09:46
2023
Отправят ли пермских срочников на СВО в 2023 году? Отвечает военный комиссар Прикамья
Для Прикамья стоит планка в 3 тыс. срочников в осенний призыв.
20 октября 2023, 08:52
Стало известно, сколько пермяков отправят в армию во время осеннего призыва
Осенний призыв проходит до конца года.
17 октября 2023, 12:38
Электронные повестки начнут приходить во время осеннего призыва в тестовом режиме
Электронные повестки не будут иметь силу, пока не создадут реестр воинского учета.
22 сентября 2023, 12:45
2015
Солдат-срочник из Прикамья скончался в реанимации в Самаре
Спустя неделю после того, как молодой человек начал себя плохо чувствовать, ему сделали флюорографию. Оказалось, что у солдата пневмония и отек легкого.
9 января 2015, 13:05
2013
Комитет солдатских матерей намерен разобраться в самоубийстве солдата
В поселке Сокол во время несения службы в карауле застрелился солдат-срочник. «Если это произошло из-за неуставных отношений, мы будем принимать меры» — пообещала ведущий координатор совета родителей военнослужащих Прикамья Александра Вракина.
20 августа 2013, 12:35

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