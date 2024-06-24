properm.ru
ГлавноеВсе новости

Сша

Выбрать дату
Июнь
Почему в России станет больше смерчей? Отвечают эксперты
24 июня, 11:44
Правительство Японии ввело санкции против Пермского порохового завода
21 июня, 06:41
Май
В Прикамье этим летом придет новый штамм коронавируса FLiRT
21 мая, 11:14
Под санкции США попала пермская IT-компания. Чем она занимается
2 мая, 02:42
Февраль
Экс-директор по экономике моторного завода Перми освобожден под залог в Лондоне
20 февраля, 12:45
Январь
Пермяк, усыновленный учеными из США, не стал обжаловать арест по делу о наркотиках
Мужчина пробудет в СИЗО как минимум до начала марта.
13 января, 07:36
США и Британия начали военную операцию против хуситов. Почему это произошло
Атака по территории хуситов началась в ночь на пятницу.
12 января, 02:50
В 2023 году на рынок Прикамья вышло 16 китайских брендов
11 января, 09:28

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика