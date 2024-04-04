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Стадион юность

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Март
На пермском стадионе «Юность» возводят каркас административного здания
В целом отклонений от графика работ на стадионе нет.
31 марта, 10:44
Февраль
В Перми на стадионе «Юность» завершено устройство свайного поля для новых трибун
Трибуны будут иметь вместимость в 1,6 тысяч зрителей
19 февраля, 06:11
На стадионе «Юность» в Перми бетонируют монолитные участки
18 февраля, 09:09
Пермяк стал победителем Первенства России по конькобежному спорту среди юниоров
2 февраля, 09:53
Август 2023
Власти выдали разрешение на реконструкцию пермского стадиона «Юность»
Работы должны быть завершены в ноябре 2024 года.
22 августа 2023, 11:47
Июль 2023
В Перми выбрали подрядчика для реконструкции стадиона «Юность» почти за 2 млрд рублей
Работы планируется закончить в ноябре следующего года.
20 июля 2023, 07:15

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