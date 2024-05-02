properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Старцева

Выбрать дату
2024
С 3 мая в Перми на автобусных маршрутах №61 и №81 появятся новые остановки
Изменения повысят транспортную доступность жителей ул. Старцева.
2 мая 2024, 09:53
2015
В Перми на Старцева произошло массовое ДТП. 5 человек госпитализированы
Виновником аварии стал 22-летний молодой человек на ВАЗе.
26 сентября 2015, 06:12
2013
На Юрша-Уинская и Б.Гагарина-Старцева установлена фотовидеофиксация
Оборудование, установленное на двух аварийно-опасных перекрестках Перми, прошло тестовый режим работы и уже считывает нарушения автомобилистов.
28 марта 2013, 04:39
2011
На Старцева водитель Subaru насмерть сбил пешехода
Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.
24 ноября 2011, 05:32
2010
Properm.ru протестировал новую трассу Старцева-Ива-Восточный обход
Мы на собственном опыте убедились в качестве дорожного полотна и замерили время, необходимое для прохождения всей трассы.
25 сентября 2010, 10:31
Стахановская - Ива - Восточный обход. Последний штрих
Губернатор Пермcкого края Олег Чиркунов протестировал трассу на своем автомобиле.
26 августа 2010, 04:16

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика