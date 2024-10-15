Статистика

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Октябрь
Подорожала рыба и подешевели апельсины. Как за сентябрь изменились цены в Прикамье
15 октября, 06:22
В аэропорту Перми уменьшилось число рейсов, но пассажиров прибавилось
11 октября, 07:47
С начала года в реках и прудах Пермского края утонуло 10 детей
9 октября, 08:59
Сентябрь
Летом пермяки женились в два раза чаще, чем разводились
22 сентября, 04:49
В первом полугодии в пермском транспорте оштрафованы 7,5 тысяч безбилетников
17 сентября, 16:12
Рост цен на бензин и дизель в Пермском крае продолжается
14 сентября, 12:59
Стоимость тарифов ОСАГО в Перми может снизиться на 6%
13 сентября, 03:13
Население Пермского края за полгода сократилось более чем на 8 тысяч человек
5 сентября, 05:16
Август
В Пермском крае в июле годовая инфляция достигла 9,89%
16 августа, 13:19
Названы самые востребованные и самые «пустующие» автобусные маршруты Перми
8 августа, 10:44
В Пермском крае резко сократилось количество построенного жилья
5 августа, 09:15
Июль
Средняя зарплата учителей в Пермском крае превысила 48 тысяч рублей
30 июля, 09:24
Пермяки стали чаще ходить по ресторанам
29 июля, 07:44
В России выросло число преступлений, совершенных организованными группами
18 июля, 10:39
За год количество особо тяжких преступлений в Прикамье снизилась на 3%
17 июля, 05:16
Ножи, кастет и спицы. За полгода в судах Прикамья изъяли более 200 опасных предметов
16 июля, 05:47
Рост цен на бензин в Пермском крае продолжается
11 июля, 10:44
В Прикамье за лето уже утонуло 15 человек
Из них шестеро детей.
11 июля, 09:48
В Пермском крае с начала года в 25 происшествиях на воде погибло 19 человек
Среди погибших — семеро детей
9 июля, 11:42
В полиции назвали самый опасный район Перми
4 июля, 02:43

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