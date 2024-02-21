Статистика цб

Спецпроект

В чем и на сколько Пермь уступает в развитии Екатеринбургу

Сегодня Прикамье по всем экономическим статьям отстает от своего более продвинутого соседа. В чем мы уступаем и каковы причины — в спецпроекте Properm.ru.