Статистика цб

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Пермяки стали тратить меньше на все, кроме еды и развлечений
21 февраля, 03:49
2014
Один из пяти пермских банков снова оказался в минусе. Виной тому резервы
Впрочем, как говорят в Экопромбанке, убыток является плановым мероприятием. Уже сейчас осуществляется комплекс мер по получению прибыли.
23 июля 2014, 04:55
Пермский Экопромбанк за три месяца получил убыток в размере более 350 млн рублей
Остальные пермские банки, по итогам первого квартала 2014 года, находятся в плюсе. Однако, например, у Почтобанка прибыль сократилась в 20 раз.
22 мая 2014, 03:19
2013
Всего за месяц ипотека для пермяков подорожала сразу на полпроцента
Хотя в Пермском крае ипотечные кредиты и без того были одними из самых дорогих среди всех регионов Приволжского федерального округа.
12 марта 2013, 10:00
2012
Спецпроект
В чем и на сколько Пермь уступает в развитии Екатеринбургу
Сегодня Прикамье по всем экономическим статьям отстает от своего более продвинутого соседа. В чем мы уступаем и каковы причины — в спецпроекте Properm.ru.

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