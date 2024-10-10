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Статистика ЗАГС

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Октябрь
В Перми в сентябре родилось почти 900 малышей
10 октября, 16:49
Сентябрь
В Перми на 10% вырос спрос на смену имени и фамилии
23 сентября, 04:57
В Перми за август родилось 940 малышей
16 сентября, 04:42
Июль
В Перми с начала года родились 60 двоен
12 июля, 11:29
Июнь
В мае в Перми родились почти тысяча малышей
5 июня, 06:11
Апрель
В Соликамске родилась первая в этом году для Прикамья тройня: Артур, Арсений и Леонид
Для Соликамского округа это первая за десять лет тройня.
11 апреля, 04:39
В Перми за три месяца родилось почти 1400 мальчиков и немногим больше 1200 девочек
9 апреля, 06:03
Март
Пермяки начали чаще разводиться, чем жениться
7 марта, 05:02
Февраль
В ЗАГСе Прикамья рассказали о самых необычных именах детей в 2023 году
7 февраля, 11:57
Названы самые популярные имена у новорожденных пермяков в прошлом году
2 февраля, 15:38
Ноябрь 2023
В Перми стали реже жениться и чаще разводиться
Также в регионе стали меньше рожать и умирать.
14 ноября 2023, 10:27
Октябрь 2023
В 2023 году жители Прикамья стали реже жениться
15 октября 2023, 10:58
В Перми в сентябре родилось 888 малышей. Мальчиков среди новорожденных немного больше
12 октября 2023, 14:07

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