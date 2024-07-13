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Статья 105 УК РФ

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Июль 2024
В Прикамье осудили 65-летнего рецидивиста за попытку убийства
Ему назначено наказание в виде восьми лет в исправительной колонии строгого режима
13 июля 2024, 05:47
Апрель 2024
В Прикамье досрочно выпустили опасных преступников на свободу из ИК №10
Одному из осужденных администрация колонии дала положительную характеристику.
11 апреля 2024, 11:04
Декабрь 2023
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин прокомментировал стрельбу в брянской школе
В результате ЧП погибли два человека, пострадали — пять.
7 декабря 2023, 11:58

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