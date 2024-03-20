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Стена

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2024
В Прикамье отремонтируют декорации к фильму «Сердце пармы» за 10 миллионов рублей
Администрация Губахи ведет переговоры с потенциальным инвестором проекта.
20 марта 2024, 10:50
2014
Украина выделила 100 млн гривен для строительства «Стены» на границе с Россией
На эти деньги построят забор длиной в 500 км в Сумской, Харьковской, Черниговской и Луганской областях.
15 сентября 2014, 10:10
2012
Эдуард Бояков: Предложение перенести «стену» — это просто оскорбление
Экс-режиссер театра «Сцена-Молот» считает ошибкой отказ депутатов от возведения деревянной «Стены» на эспланаде.
5 сентября 2012, 09:24
Игорь Сапко: стоимость работ по реконструкции эспланады будет уменьшена
Деревянная «Стена» Евгения Асса исчезла из проекта окончательно.
28 августа 2012, 06:45
Спецпроект
«Стена» не пройдет: депутаты снова не приняли проект реконструкции эспланады
Предложенный вариант реконструкции площади перед Театром-Театром кажется депутатам слишком дорогим.
Олег Горюнов: с «забором» эспланада лучше не станет
Обсуждая проект реконструкции участка эспланады перед Театром-Театром, депутаты и чиновники «полезли на стену».
15 июня 2012, 08:56

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