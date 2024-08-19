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Стипендия

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2024
В Пермском крае не хватает 800 педагогов
Нужны учителя математики, физики, а также русского и иностранных языков.
19 августа 2024, 13:12
2017
Все российские вузы проиндексируют стипендии с 1 сентября
8 августа 2017, 06:49
2013
Со следующего года у троечников появится шанс получать стипендию
В ведомстве предлагают оценивать успеваемость учащихся по-новому.
5 декабря 2013, 06:23
2012
В канун выборов Путин пообещал поднять стипендии и зарплаты преподавателей
«Это не какая-то подачка», — констатировал он.
15 февраля 2012, 03:25

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