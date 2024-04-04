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Страховая компания

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2024
Бухгалтер страховой компании из Перми попалась на мошенничестве на 96 миллионов
Пенсионерка признала вину.
4 апреля 2024, 07:42
2023
Пермячка потребовала от страховой компенсацию из-за нападения коров на автомобиль
За ремонт после нападения животных женщине пришлось заплатить 66 тыс. рублей.
6 октября 2023, 09:01
2012
Вместе с СМС об учебной ЧС пермяки получили рекламу страховой компании
Однако в интернете никаких данных об этом страховщике найти не удалось, контактов фирмы в тексте СМС также не оказалось.
31 июля 2012, 07:44

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