Спецпроект

«Сколько нас можно обманывать?» От безысходности пенсионеры атаковали «Стратегию». Фоторепортаж

Временная администрация негосударственного пенсионного фонда обещала 24 марта начать прием заявлений клиентов. К назначенному времени у закрытых дверей офиса собралась толпа.