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Стрельба

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Октябрь
Юрий Трутнев открыл Всероссийский турнир снайперов
12 октября, 10:33
Сентябрь
В ПГНИУ 20 сентября пройдет траурный митинг
19 сентября, 11:53
В полиции поделились подробностями ЧП с пострадавшими в пермском баре DOSKI
9 сентября, 05:54
Стало известно, сколько человек пострадало при стрельбе в баре DOSKI в центре Перми
9 сентября, 05:25
Август
Депутат Пермской гордумы предложил обучать школьников стрельбе
27 августа, 09:59
Июнь
Пермяков напугали звуки стрельбы на Гайве. Что случилось?
24 июня, 07:34
Убиты священник и полицейские. Неизвестные устроили теракты в Дагестане
23 июня, 18:15
Апрель
Бастрыкин запросил доклад о стрельбе по девочкам на детской площадке в Прикамье
30 апреля, 05:03
На жителя Пермского края, расстрелявшего девочек во дворе дома, возбуждено дело
Мужчина стрелял в детей из страйкбольной винтовки.
28 апреля, 14:12
В Пермском крае силовики остановили нарушителя ПДД выстрелами. Погоня попала на видео
23 апреля, 03:40
В Прикамье капитан полиции расстрелял друзей после пьянки, но забыл, что это сделал
11 апреля, 06:22
Двоих полицейских расстреляли при попытке задержания торговца наркотиками
8 апреля, 03:13
Март
Пермский баскетбольный клуб «Парма» пожертвует средства для пострадавших в «Крокусе»
26 марта, 12:30
В соцсетях появились кадры допроса четвертого задержанного под Брянском террориста
23 марта, 17:22
Во время побега из «Крокуса» террористы сбили восьмилетнего ребенка
Сейчас мальчик находится в реанимации.
23 марта, 16:22
В Госдуме обещают проработать тему смертной казни за терроризм в России
23 марта, 15:20
Педуниверситет в Перми передумал уходить на удаленку из-за теракта в «Крокусе»
23 марта, 14:02
Количество погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 115 человек
23 марта, 10:08
Минздрав Подмосковья выложил список погибших в ходе стрельбы в «Крокусе»
23 марта, 08:51
Январь
В пермских школах усилили пропускной режим из-за угроз о стрельбе
Власти отмечают, что учебный процесс продолжается.
15 января, 10:36

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