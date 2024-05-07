Стрельба в пгниу

Спецпроект
Защита репутации пожарными способами. В ПГНИУ назвали выводы федерального казначейства фейком
Расследование истории с расстрелом в Пермском государственном национальном исследовательском университете привела к многочисленным проверкам и пересмотре отношения к обеспечению охраны в учебных заведениях. Экспертизы как финансовой дисциплины, так и состояния противопожарной сигнализации и системы видеонаблюдения указывают на множественные нарушения. В университете называют замечания необоснованными и даже фейком.