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Стрельба в пгниу

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2024
Адвокаты стрелка из ПГНИУ Бекмансурова пытаются доказать, что он болен
7 мая, 14:45
Верховный суд РФ оставил в силе пожизненный приговор пермскому убийце Бекмансурову
7 мая, 11:50
Жалобу убийцы из ПГНИУ будет рассматривать четвертый состав судебной коллеги ВС
21 марта, 09:19
Суд наказал пермяка, рассказавшего о планах напасть на ПГНИУ и дружбе с убийцей
20 марта, 06:00
2023
В Брянске девочка устроила стрельбу в школе и совершила самоубийство
7 декабря 2023, 07:12
Спецпроект
С пожизненно осужденным за расстрел людей Тимуром Бекмансуровым судится его мать
Суд вернул неграмотно оформленный иск бывшему студенту первого курса юрфака Тимуру Бекмансурову.
Осужденный за массовое убийство в ПГНИУ пытается оспорить решение экспертов о степени инвалидности
У Бекмансурова нет части ноги — ее ампутировали из-за ранения. Во время оглашения решения суда ему разрешили сидеть некоторое время, хотя по закону все обязаны стоять.
2 февраля 2023, 07:10
2022
В Перми суд отправил лжепотерпевшего в стрельбе в ПГНИУ на обязательные работы
22 декабря 2022, 06:04
Спецпроект
Теперь боится скопления людей. В суде допросили потерпевших при стрельбе в ПГНИУ
Во время суда допросили уже десятки потерпевших, которые пострадали в 20 сентября 2021 года при стрельбе в университете.
Спецпроект
«До последнего надеялись, что ее не будет в списках». Допрос родственников погибших при стрельбе в ПГНИУ
Тимур Бекмансуров пришел с оружием в ПГНИУ 20 сентября. От его рук погибли шесть человек.
Фельдшер ПГНИУ награждена медалью «За спасение погибавших» за помощь пострадавшим при стрельбе в вузе
Анна Никитина узнала о раненых от одного из студентов и прибежала на помощь.
6 сентября 2022, 04:05
Спецпроект
В Перми начали судить Бекмансурова за массовое убийство в ПГНИУ. Реконструкция дня трагедии
Пермский краевой суд начал рассматривать уголовные дела, в которых обвиняют пермяка Тимура Бекмансурова. Массовое убийство случилось еще в прошлом году — 20 сентября.
Обвиняемого в массовом убийстве в ПГНИУ начнут судить в сентябре
9 августа 2022, 07:16
Пермский краевой суд рассмотрит дело Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в ПГНИУ
26 июля 2022, 11:58
В Перми за 14 миллионов отремонтируют отдел полиции, где работает обезвредивший стрелка в ПГНИУ лейтенант
Работы по контракту планируется завершить до конца ноября.
30 мая 2022, 10:27
В пермском университете ответили на сообщения о возбуждения уголовного дела в отношении ректора
20 мая 2022, 09:10
Суд продлил срок содержание в СИЗО устроившему стрельбу в пермском вузе
Срок содержания обвиняемого в СИЗО заканчивался 22 мая, поэтому следствие попросило продлить его.
16 мая 2022, 06:44
Суд оштрафовал ЧОП, охранявшее ПГНИУ во время стрельбы
ЧОП удалось обжаловать размер штрафа в два раза.
10 марта 2022, 07:37
2021
Спецпроект
Защита репутации пожарными способами. В ПГНИУ назвали выводы федерального казначейства фейком
Расследование истории с расстрелом в Пермском государственном национальном исследовательском университете привела к многочисленным проверкам и пересмотре отношения к обеспечению охраны в учебных заведениях. Экспертизы как финансовой дисциплины, так и состояния противопожарной сигнализации и системы видеонаблюдения указывают на множественные нарушения. В университете называют замечания необоснованными и даже фейком.

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